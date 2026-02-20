Pella (Anci), 'piccoli comuni risorsa di questo Paese'

"Riprendo le parole del ministro Foti, che ha posto i comuni come baluardo della difesa dei piccoli territori e punto centrale nella collaborazione intergovernativa, che deve coinvolgere anche Regioni e Province in un accordo interistituzionale su tutti i livelli. Al cittadino non interessa se un problema debba essere assolto dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, il cittadino vuole che venga risolto. Pertanto, i piccoli comuni sono una risorsa di questo Paese". A dirlo Roberto Pella, vice presidente nazionale Anci, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane degli enti di minore dimensione demografica.