“Le Pro Loco rappresentano un volano e soprattutto una crescita non solo dal punto di vista storico-culturale ma anche dal punto di vista economico. Valorizzare questo patrimonio significa anche dare forza e vigore alle nuove generazioni” Così Roberto Pella, vice presidente Anci in occasione della presentazione del nuovo spot della campagna di comunicazione dell’UNPLI mostrato in anteprima nella sala Stampa della Camera dei Deputati.