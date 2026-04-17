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Perché il Gis ha sede a Livorno? Dalle BR alla rapina di Napoli

Creato da Cossiga nel 1977, il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri nasce come come costola dei paracadutisti del 'Tuscania', per combattere il terrorismo degli Anni di piombo

Gis Carabinieri
Gis Carabinieri
17 aprile 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo la spettacolare rapina a Napoli, nella sede del Crédit Agricole, in molti si sono chiesti perché il Gis, Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, specializzato in questo tipo di operazioni, abbia sede a Livorno e debba, in caso di emergenza, partire da lì.

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Le ragioni sono principalmente storiche e operative, legate alla presenza del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" nella stessa città.

Le radici storiche: Cossiga e le BR

Il GIS fu costituito il 18 ottobre 1977 per volontà di Francesco Cossiga, all’epoca ministro dell’Interno, in piena emergenza terroristica. Erano gli anni in cui le Brigate Rosse moltiplicavano attacchi contro politici, magistrati e forze dell'ordine, con il picco massimo proprio tra il 1977 e il 1980. L'Italia non disponeva di un reparto specializzato nel contrasto al terrorismo e nella gestione di sequestri di persona con ostaggi.

Cossiga stabilì che il personale del nuovo reparto dovesse essere tratto dal Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", già stanziato a Livorno, perché considerato il più addestrato per interventi ad alto rischio, anche in presenza di ostaggi. Servivano uomini pronti a operazioni chirurgiche e ad alto rischio. Il modello operativo era quello delle forze speciali tedesche del GSG-9, create dopo la strage di Monaco del 1972.

Il nesso con il "Tuscania"

Ancora oggi la selezione degli aspiranti GIS parte dal "Tuscania", e il reparto ha sede nella stessa caserma Vannucci di Livorno. Questo legame organico ha reso naturale mantenere la collocazione geografica nel tempo.

Struttura attuale

Il Gis è inquadrato nella 2ª Brigata Mobile Carabinieri e dipende per l'impiego dal Comando Generale dell'Arma. Per le operazioni all'estero, risponde invece al Cofs (Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali), con sede a Roma-Centocelle.

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Tag
GIS Livorno Brigate Rosse terrorismo operazioni speciali
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