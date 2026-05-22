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Periferie e infanzia, a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children

22 maggio 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'Acquario Romano di Roma si è svolta IMPOSSIBILE 2026, la biennale promossa da Save the Children dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e quest'anno focalizzata sul tema "Investire nelle periferie, investire nell'infanzia". Al centro della giornata i dati della ricerca "I luoghi che contano", che analizza le disuguaglianze nelle 14 città metropolitane italiane e le condizioni dei minori che vivono nelle aree urbane più fragili. Durante l'evento istituzioni, mondo del terzo settore, scuola e imprese si sono confrontati sulle politiche necessarie per contrastare povertà educativa, dispersione scolastica e marginalità sociale. Tra gli interventi quelli del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, introdotti dal discorso del presidente di Save The Children, Claudio Tesauro. Ampio spazio anche alle testimonianze dei ragazzi coinvolti nei progetti dell'organizzazione nelle periferie italiane.

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