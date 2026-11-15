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Perrone (Fondazione Aiom): "La consapevolezza è parte integrante del percorso di cura dei tumori"

Secondo un'indagine presentata al XXVIII congresso Aiom le donne con tumore della mammella conoscono ancora poco l'oncologia di precisione

Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom - (Foto Adnkronos)
Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom - (Foto Adnkronos)
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15 novembre 2026 | 16.26
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

La comunicazione tra medico e paziente "è fondamentale, ma diventa sempre più complessa con i continui progressi della medicina, soprattutto nel campo della diagnosi e delle terapie personalizzate". A sottolinearlo è Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom, commentando i dati di una survey presentati al XXVIII congresso nazionale Aiom che si chiude oggi a Roma.

Secondo l’indagine, promossa da Fondazione Aiom, le donne con tumore della mammella e i loro caregiver conoscono ancora poco l'oncologia di precisione: solo il 32% degli intervistati sa che la biopsia liquida è un esame del sangue che consente di individuare la presenza di cellule o molecole tumorali in circolo. Il 43% non conosce le terapie mirate contro il cancro e appena il 24% sa cosa sono i Molecular tumor board, i gruppi multidisciplinari di specialisti che valutano i casi e contribuiscono a individuare le terapie più appropriate.

Perrone evidenzia l'importanza di "aiutare non solo i pazienti e i loro caregiver, ma anche i cittadini, a conoscere meglio le opportunità offerte dalla ricerca e dalla medicina di precisione. Far crescere la consapevolezza significa dare ai pazienti maggiori strumenti per gestire il proprio percorso di cura e rendere il dialogo con i medici più semplice e autentico. Non è un percorso facile, ma è fondamentale". Proprio con questo obiettivo la Fondazione Aiom collabora con le associazioni dei pazienti, tra cui Andos, La Lampada di Aladino Ets e Aimac oggi parte della Fondazione. "Lavoriamo con piacere insieme a queste associazioni per aumentare la consapevolezza dei pazienti sui progressi della diagnosi e delle terapie. Conoscere le possibilità offerte dalla medicina significa poter partecipare in modo più consapevole alle decisioni sul proprio percorso di cura", conclude Perrone.

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