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Perrone (Fondazione Aiom), 'screening e rincaro sigarette contro il cancro'

'I programmi di prevenzione salvano vite ma in Italia non funzionano ovunque allo stesso modo'

Francesco Perrone - Foto Adnkronos
Francesco Perrone - Foto Adnkronos
10 giugno 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Rafforzare gli screening oncologici e, più in generale, le politiche di prevenzione anche attraverso misure che incidano sui principali fattori di rischio, come il tabagismo". Così all'Adnkronos Salute Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica) durante l'Oncology Summit oggi nella Sala Regina della Camera, evento nato da un'iniziativa di Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della XII Commissione Affari Sociali e Salute della Camera. Obiettivo dell'evento, organizzato da Nomos Centro studi parlamentari con il patrocinio di Aiom, offrire uno spazio di confronto e dibattito tra clinici, pazienti e rappresentanti delle istituzioni.

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"Quando parliamo degli screening, parliamo della prevenzione secondaria. In Italia esistono programmi per i tre principali tumori: mammella, colon-retto e cervice uterina. Tuttavia, - sottolinea Perrone - non funzionano come dovrebbero: dovrebbero essere più efficaci su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto non garantiscono gli stessi livelli di copertura nelle diverse regioni". Secondo Perrone, si tratta di una "criticità che richiede un impegno condiviso all’interno del Servizio sanitario nazionale. Rispondere a un programma di screening significa aumentare in modo significativo le possibilità di guarigione in caso di malattia, ed è un messaggio che deve essere chiaro a tutti" ha aggiunto.

Accanto alla diagnosi precoce, ha sottolineato Perrone, è però necessario "intervenire ancora prima, riducendo l’esposizione ai fattori di rischio. Negli ultimi anni abbiamo compreso che dobbiamo fare di più per diminuire il numero di persone che si ammalano. Questo significa educazione sanitaria e azioni proattive sui fattori di rischio noti". Tra questi, il principale resta il fumo di sigaretta, "strettamente correlato, in termini di causa ed effetto, ai tumori del polmone, ma anche a numerose altre forme tumorali e a patologie cardiovascolari". Per questo motivo, ha rimarcato, "Aiom, Fondazione Aiom, Fondazione Veronesi e Fondazione Airc hanno promosso un’iniziativa congiunta per sollecitare il Parlamento a intervenire sul prezzo dei prodotti del tabacco. Abbiamo raccolto le firme necessarie per proporre una legge che aumenti il costo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo. In altri Paesi questa misura ha prodotto risultati significativi. Chiediamo che possa accadere anche in Italia, per ridurre il numero di persone che si ammalano di cancro".

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tumori oncology summit camera deputati aiom fondazione aiom francesco perrone oncologo fumo prevenzione
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