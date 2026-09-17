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Perugia, 'Vedere Francesco': audio e video per ricostruire la storia del santo di Assisi

Presentazione del progetto il prossimo lunedì 21 settembre, alle 17, al Chiostro dei Canonici, a Perugia, l’iniziativa promossa dalla Fondazione MAC – Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e l’Università degli Studi di Perugia

Assisi, Basilica di S. Francesco - (Foto Fotogramma/Ipa)
Assisi, Basilica di S. Francesco - (Foto Fotogramma/Ipa)
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17 settembre 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
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'Vedere Francesco, il santo di Assisi e i media audiovisivi'. Sarà presentata lunedì 21 settembre, alle 17, al Chiostro dei Canonici, a Perugia, l’iniziativa promossa dalla Fondazione MAC – Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e l’Università degli Studi di Perugia, che prevede un progetto triennale per ricostruire, interpretare e rendere accessibile la storia audiovisiva e sonora di san Francesco, dall’età del cinema muto alle piattaforme digitali. Il punto di partenza del progetto è che la vasta fortuna cinematografica, televisiva, fotografica, radiofonica e musicale di San Francesco non corrisponde ancora una ricostruzione scientifica unitaria.

Studiosi e storici dei media, storici del cristianesimo, archivisti ed esperti di digital humanities svilupperanno i due principali filoni del progetto: il primo sarà “Vedere Francesco. Atlante digitale delle memorie audiovisive e sonore”, un ambiente specialistico contenuto all’interno della Digital Library MAC, che organizzerà e metterà in relazione opere, fonti, persone, istituzioni, luoghi, eventi e forme della ricezione attraverso schede, timeline, percorsi tematici e relazioni semantiche; il secondo sarà una serie di dieci webdoc, che tradurrà i risultati della ricerca in racconti audiovisivi di alta divulgazione, mantenendo un rapporto verificabile con le fonti e indirizzando il pubblico dalla narrazione all’approfondimento documentario.

Alla presentazione, saranno presenti, tra gli altri, l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis, il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli, il vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della Cei e Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione MAC e Direzione scientifica di Vedere Francesco.

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Tag
San Francesco Fondazione MAC Università degli Studi di Perugia Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve Digital Library MAC Webdoc
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