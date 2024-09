E' accaduto in località Santa Filomena, tra Pescara e Montesilvano. La vittima è un 66enne di Brescia

Il bus frena all'improvviso, un passeggero cade a terra e muore dopo aver battuto violentemente la testa contro un estintore. E' accaduto questa mattina, all'altezza di via Nazionale Adriatica, direzione Montesilvano (Pescara), in località Santa Filomena.

Il mezzo ha effettuato una brusca frenata per evitare l'impatto con un'autovettura che si immetteva in carreggiata da una traversa laterale senza rispettare la precedenza. Le indagini e i rilievi sono in corso di svolgimento da parte della Polizia municipale di Montesilvano. La società Tua esprime il proprio cordoglio alla famiglia della vittima, che è un 66enne di Brescia.