circle x black
Cerca nel sito
 

Piantedosi e Pisani dal Papa, in dono lo speciale di Polizia Moderna sul Giubileo

Piantedosi e Pisani dal Papa, in dono lo speciale di Polizia Moderna sul Giubileo
01 ottobre 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa mattina Papa Leone XIV, in Vaticano, ha ricevuto in udienza privata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani. Dalle loro mani ha avuto una copia del numero speciale di Polizia Moderna 'Pace e sicurezza'. Il volume straordinario del mensile della Polizia, che ha sulla copertina un’immagine del pontefice, è un racconto per fotografie e parole di tutte le professionalità messe in campo dal Dipartimento della pubblica sicurezza per garantire l’incolumità di oltre 140 delegazioni straniere e capi religiosi, di migliaia di pellegrini e fedeli accorsi a Roma per le esequie di Papa Francesco, il successivo conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV.

Lo speciale, stampato con una tiratura di un milione e 200mila copie, è stato consegnato alle 25.000 parrocchie italiane e alle 103 nunziature apostoliche nel Mondo per essere distribuito, gratuitamente, ai milioni di fedeli cattolici che quotidianamente frequentano i luoghi di culto cristiani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Papa Giubileo Papa polizia moderna Piantedosi Papa Pisani Papa
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza