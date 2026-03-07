Il corpo dell'uomo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i carabinieri per l'identificazione e i rilievi del caso

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nel fiume Arno questa mattina dai vigili del fuoco di Pisa: a dare l'allarme, intorno alle 10.10, è stato un passante che ha notato il cadavere, all'altezza del ponte della strada provinciale 44 nel comune di Santa Croce sull'Arno. Sul posto i carabinieri per l'identificazione e i rilievi del caso.