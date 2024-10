Il cadavere della donna era stato gettato in una cisterna nel Pisano

E' stato ritrovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, italo-brasiliana, scomparsa nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, dopo una serata passata a ballare con le amiche. Per la sua morte è stato fermato dalla polizia un 34enne italiano, sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile dell'omicidio della 54enne. L'uomo avrebbe confessato di essere il killer durante l'interrogatorio in Questura.

La donna italo-brasiliana era uscita da casa sua a Pontedera (Pisa) per recarsi alla discoteca 'Don Carlos' di Chiesina Uzzanese (Pistoia) e intorno all'una di notte aveva lasciato il locale da ballo e si era allontanata da sola, con la sua auto, una Opel Mokka, e non aveva più fatto ritorno a casa dal marito, Emiliano Agonigi, che poi ha dato l'allarme e fatto scattare le ricerche. "Ho un appuntamento", aveva confessato alle amiche Flavia Mello la notte prima della scomparsa. Oggi il cadavere è stato ritrovato in un cisterna nella zona di Sant'Ermo, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari (Pisa), all'interno della cantina dell'abitazione del 34enne fermato.

E' stato seguendo le poche tracce lasciate dall'auto di Flavia Mello che la polizia è riuscita a rintracciarne il cadavere. L'Opel Mokka era stata ripresa da una telecamera quella notte a circa 13 chilometri di distanza dal luogo dove poi è stata trovata morta. Esaminando i contatti telefonici della donna, gli investigatori sono risaliti all'autore del delitto che è stato portato in questura a Pisa. Il killer ha confessato di aver ucciso la donna. L'arma utilizzata per l'omicidio sarebbe stato un coltello.

Le indagini coordinate dalla Procura di Pisa, spiega in un comunicato il procuratore Teresa Angela Camelio, hanno consentito di localizzare il veicolo in uso alla donna scomparsa "regolarmente parcheggiato e chiuso. Le successive indagini svolte nell'immediatezza hanno consentito di localizzare il luogo, dove gli operatori della Squadra Mobile e del commissariato di Pontedera hanno rinvenuto i resti della vittima". "Il presunto autore del reato, italiano di 34 anni, residente nello stesso comune è stato accompagnato presso la questura di Pisa e sottoposto a fermo giudiziario in quanto indiziato di omicidio".

Il marito della donna, Emiliano Agonigi, attraverso il suo avvocato Gabriele Dell’Unto, ha ringraziato "la polizia per l'incessante lavoro investigativo svolto dal giorno della denuncia della scomparsa".