Il ricordo di Francesco Ambrosino
"Con Piero Vigorelli c'era un'amicizia e, quando era sindaco, io ero assessore ai Lavori Pubblici nella giunta. Era un'ottima persona prima ancora di essere stato un ottimo sindaco; lascia un grande ricordo per me, tutta l'amministrazione e immagino tutta l'isola che oggi piange la sua scomparsa". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Ponza (Latina) Francesco Ambrosino, esprimendo il cordoglio personale e dell'amministrazione per la morte del giornalista e conduttore televisivo, che fu anche primo cittadino dell'isola. "Lui era molto affezionato a Ponza - ha detto il primo cittadino - Diceva che voleva che le sue ceneri fossero sparse nel mare dell'isola".