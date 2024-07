E' quanto chiarisce con Adnkronos/Labitalia, dopo alcuni recenti episodi emersi in Puglia, l'associazione dei consumatori Udicon (Unione per la difesa dei consumatori)

Cibo in spiaggia? Nessun gestore di stabilimenti balneari può vietarne l'ingresso. E' quanto chiarisce con Adnkronos/Labitalia, dopo alcuni recenti episodi emersi in Puglia, l'associazione dei consumatori Udicon (Unione per la difesa dei consumatori). "E' sconcertante - spiega ad Adnkronos/Labitalia Martina Donini, presidente nazionale Udicon - constatare come alcuni gestori di stabilimenti balneari continuino a imporre divieti illegittimi, come quello di introdurre cibo dall'esterno. Questo comportamento non solo viola i diritti dei consumatori, ma è anche contrario alla legge", ribadisce Donini.

Secondo il vademecum dei diritti in spiaggia stilato da Udicon "è sempre consentito portare e consumare cibo proprio in spiaggia, e questo vale anche all’interno degli stabilimenti balneari. Non si può essere obbligati a consumare cibi e bevande dello stabilimento ed è vietato il divieto di introdurre alimenti dall'esterno", sottolinea l'associazione dei consumatori.

Secondo Donini però il divieto di introdurre cibo dall'esterno nei lidi "non è un caso isolato: in molte località balneari, soprattutto quelle considerate più esclusive e chic, questa pratica è ancora diffusa. È fondamentale ribadire che nessun gestore di stabilimenti ha il diritto di imporre queste restrizioni. Il consumatore è libero di portare con sé cibo e bevande, purché lo faccia nel rispetto delle regole di civile convivenza, evitando eccessi come pic-nic improvvisati che possano disturbare gli altri bagnanti. In queste situazioni, deve sempre prevalere il buon senso, sia da parte dei consumatori sia da parte dei gestori dei lidi", conclude.