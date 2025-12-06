circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, scomparsa da quattro giorni ragazza di 16 anni

Dopo scuola, Suamy Rispoli non è rientrata nella casa famiglia di Portici dove vive

Caserma dei carabinieri (Fotogramma)
Caserma dei carabinieri (Fotogramma)
06 dicembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 2 dicembre è scomparsa da Portici (Napoli) una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli. La ragazza si è allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola. Sulla sua scomparsa è stata presentata una denuncia ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, la 16enne indossava una maglietta blu, un jeans e un pellicciotto nero. Non aveva con sé soldi, vestiti o documenti. Dopo essere uscita da scuola, Suamy non è più rientrata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio e il suo telefono risulterebbe spento dalle 14.30 di martedì. A diffondere un appello sui social la madre della ragazza, Jole Masilici, a cui era stata sospesa la potestà genitoriale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Suamy Rispoli Suamy Rispoli scomparsa 16enne scomparsa Napoli 16enne scomparsa Portici 16enne scomparsa
Vedi anche
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza