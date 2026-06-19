Portrait of Italians, a Roma una mostra fotografica realizzata interamente con Realme 16 pro series

Ha aperto al pubblico la mostra fotografica "Portrait of Italians". Ospitata negli spazi di Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma, il progetto raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti attraverso l'utilizzo dello smartphone Realme 16 pro Series. L'esposizione, nata dalla collaborazione tra Realme e l'accademia delle belle arti, sarà visitabile fino al 10 luglio. Un'iniziativa che nasce dall'idea di raccontare l'Italia attraverso le persone, i loro volti e i momenti quotidiani, stimolando una riflessione sull'identità costruita attraverso ritratti spontanei di persone comuni.