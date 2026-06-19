Portrait of italians, Studentessa vincitrice secondo premio: "Mio progetto per giovani sottomessi"

"Ho deciso di approfondire il tema di Urban Player perché in questo momento storico è molto importante dare attenzione ai giovani. Ho deciso di fare un progetto che potesse far vedere come i miei coetanei vengono sempre sottovalutati e quasi sottomessi alla società, per questo l'ho inseriti al di sotto della città e cioè un parcheggio sotterraneo". Così la studentessa e vincitrice del secondo premio del Contest, Claudia Caporaso, all'inaugurazione della mostra fotografica 'Portrait of italians' tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell'accademia.