Poste Screening: il nuovo servizio per le campagne di screening sanitario

In collaborazione con TgPoste.it

Poste Italiane supporta le ASL e gli operatori del settore nell’importante attività di prevenzione tramite campagne massive di screening sanitario con il servizio Poste Screening, che integra il servizio Smart Screening di Postel e il Poste Interactive di Poste Italiane. Una soluzione pensata per favorire una maggiore adesione dei cittadini alle campagne di prevenzione sanitaria, con l’invio di test diagnostici a domicilio per la prevenzione, in particolare, delle malattie legate al colon retto (SOF), alla cervice uterina (HPV) e alle vie urinarie.

Il servizio prevede l’invio di una comunicazione a domicilio del cittadino, contenente un kit completo per effettuare comodamente a casa l’auto-prelievo del campione biologico. Nell’invito sono inclusi: una lettera con un QR code, che rimanda ad un video interattivo e personalizzato, che spiega passo dopo passo come procedere; una provetta per la raccolta del campione; una busta preaffrancata per la restituzione della provetta. Anche al ritiro provvede Poste Italiane: il cittadino dovrà semplicemente prenotare telefonicamente il giorno del ritiro a domicilio da parte di Poste Italiane per la consegna del campione presso il laboratorio di analisi.

Il servizio Poste Screening è tracciato e assicura la massima affidabilità degli esami, grazie all’utilizzo di etichette identificative Rfid, che vengono inserite sui campioni spediti e lette e riconosciute automaticamente da appositi varchi elettronici posizionati nei punti di raccolta, ad esempio laboratori ASL. I dati delle provette vengono automaticamente caricati su un apposito applicativo che rendiconta puntualmente i risultati delle campagne, che offrono flessibilità, semplicità e sicurezza.