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Prato, malori in Rsa: sette anziani ricoverati in ospedale, morto ospite di 90 anni

Vomito e diarrea tra gli ospiti della struttura. I pazienti sono stati trasferiti al Santo Stefano e trattenuti in osservazione. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. In corso gli accertamenti dell’Asl per chiarire le cause dei malesseri

Immagine di repertorio
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04 novembre 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
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Sette anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale Casa Serena a Prato, in via Chiarugi, nella frazione di Mezzana, sono stati trasferiti in ospedale nella mattinata di oggi a seguito di una serie di malori riconducibili a un problema gastrointestinale. I pazienti hanno manifestato episodi di vomito e diarrea, facendo ipotizzare inizialmente una possibile intossicazione alimentare. L’origine dei disturbi, tuttavia, resta ancora da chiarire.

I primi casi si sono verificati nel corso della notte, quando alcuni ospiti della struttura hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria e sono stati accompagnati in ospedale. Nelle ore successive la situazione ha richiesto ulteriori interventi: altri quattro anziani sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, con il supporto della Pubblica Assistenza. Tutti i pazienti sono stati sottoposti agli accertamenti del caso e trattenuti in osservazione. Secondo le prime informazioni, nessuno di loro si troverebbe in condizioni gravi.

Nella stessa giornata si è verificato anche il decesso di un ospite della Rsa, un uomo di 90 anni, morto all’interno della struttura a causa di un arresto cardiaco. Al momento non risultano elementi che consentano di collegare la morte dell’anziano agli episodi di malessere registrati tra gli altri residenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ufficio igiene dell’Azienda sanitaria, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare l’eventuale origine dei disturbi che hanno interessato gli ospiti della residenza. Saranno gli approfondimenti sanitari a chiarire se si sia trattato di un’intossicazione alimentare o di un’altra forma di infezione gastrointestinale.

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