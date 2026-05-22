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Precipita in un dirupo e finisce nel torrente, morto escursionista

Il Soccorso Alpino ha recuperato il corpo

L'intervento del Soccorso Alpino
L'intervento del Soccorso Alpino
22 maggio 2026 | 22.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino per una persona precipitata in dirupo, lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo sale all'eremo di San Michele, in provincia di Isernia. L'uomo, un escursionista di 71 anni, è morto.

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L'allerta su richiesta di un altro escursionista, che aveva visto scivolare il compagno fino al greto del torrente Rio Colle Alto. Mentre due squadre del Soccorso Alpino si portavano sul posto per imboccare il sentiero di risalita fino al luogo dell'incidente, la Centrale operativa 118 richiedeva l'intervento dell'elisoccorso. Nel frattempo giungevano anche le squadre di terra del Soccorso alpino, che insieme al tecnico di elisoccorso si sono calati fino al greto del fiume, circa venti metri a valle del sentiero. La persona precipitata, un 71enne originario di Giugliano in Campania, era riversa senza vita. Il corpo è stato recuperato a monte, mediante tecniche alpinistiche, dove il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata quindi riportata a valle.

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