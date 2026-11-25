Dalla digitalizzazione delle infrastrutture all’intelligenza artificiale applicata all’industria, dalla cogenerazione alla manutenzione degli impianti: sono queste le esperienze valorizzate dal Premio Energy Management 2026, promosso da FIRE assegnato in occasione della conferenza Enermanagement svoltasi ieri a Milano. Il riconoscimento premia il ruolo degli energy manager e la capacità di sviluppare modelli di gestione dell’energia efficaci e replicabili. Angelo Gemelli - Anas Spa è stato premiato per aver integrato monitoraggio digitale dei consumi, innovazione tecnologica, programmazione degli investimenti e coordinamento delle strutture territoriali, conseguendo risultati energetici ed economici significativi su una rete infrastrutturale in espansione, senza compromettere la sicurezza del servizio. Federico Puccetti – Baker Hughes – Nuovo Pignone Srl ha sviluppato nello stabilimento di Firenze un modello di gestione energetica che integra circa 9.000 punti di acquisizione digitale e l’intelligenza artificiale attraverso un contratto EPC basato sulla condivisione dei risparmi e sulla verifica delle prestazioni. L’intervento sul data center ha ridotto i consumi da 928 a 361 MWh annui, con un tempo di ritorno di due anni. Maurizio Lorenzi – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha coniugato efficienza energetica e responsabilità sociale. Nel 2025 i tre impianti di cogenerazione hanno prodotto 29,5 milioni di kWh di elettricità. La partecipazione alla comunità energetica Vera Cer permette inoltre di condividere i benefici economici con il territorio.

Le menzioni speciali sono state assegnate a Federico Marca (Sport e Salute), per il percorso di gestione energetica avviato nel 2008 e costruito attraverso competenze e continuità dell’impegno professionale, e a Nicola Mazzù (Raffineria di Milazzo), per aver dimostrato il valore della manutenzione mirata: durante l’interruzione delle verifiche l’efficienza dei gruppi scarico condensa è scesa dal 98% al 68%, recuperando progressivamente con la ripresa delle attività. I premi sono stati messi in palio da Fire (corso di formazione), Ento (analisi dei consumi e della produzione FV), J4Energy (licenza del tool j4energy) e Maps Energy (licenza del software Brainwatt Energy Audit).