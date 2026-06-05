Premiazione concorso 'Premio Roma' migliori pani, prodotti da forno e formaggi, 58 aziende da 12 regioni italiane

Si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali 'Premio Roma', giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione. Sono 58 le aziende partecipanti provenienti da 12 regioni italiane che hanno presentato oltre 200 prodotti suddivisi nelle seguenti tipologie: ciriola romana e rosetta, panini all’olio, pane senza sale, pizza bianca di Roma, biscotteria tradizionale dolce secca da forno, pani tradizionali e storici di frumento duro, pani tradizionali di frumento tenero, pani integrali, funzionali (es. aggiunta di semi di lino, senza glutine, ecc.) o prodotti con l’impiego di cereali minori per minimo il 50% (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio, khorasan (kamut), avena, farro monococco, farro spelta), pani conditi, dolci e salati, taralli, grissini, friselle e pizza secca.

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di nove degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio. Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e quindi il confronto tra imprese che, al di là della localizzazione, siano accomunate da una comune filosofia: il legame al proprio territorio per creare prodotti tradizionali con dei tratti distintivi che consentano di intercettare anche il gusto moderno. Prodotti dotati di riconoscibilità con un forte collegamento all’azienda realizzatrice. Naturalmente non sono mancati i capisaldi della produzione locale (Roma e Lazio) a confronto: pane casereccio, filone, pane integrale, pane sciapo, rosetta, ciriola romana, panino all’olio, ciabatta, proposti da 16 fornai di Roma città, 6 della provincia e 10 del territorio regionale. Ben 25 i premi aggiudicati alle imprese del territorio regionale di cui 18 di Roma e 7 del Lazio.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi 'Premio Roma', giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione. La struttura del Concorso prevede due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie: paste filate fresche, primo sale, formaggi semistagionati, formaggi stagionati, ricotta fresca. L’altra sezione era, invece, aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale. Queste le 5 tipologie a confronto: formaggi freschi, formaggi Dop e Igp, formaggi ovini, formaggi vaccini, bufalini, caprini e misti, formaggi affinati, aromatizzati, speziati ed innovativi.

Ben 100 le aziende partecipanti: tra queste 28 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 10 di cui 3 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 38 imprese partecipanti dal resto d’Italia ripartite tra 16 regioni (principalmente Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria); rilevante anche la partecipazione delle imprese estere, con 34 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dal Portogallo, dai Paesi Bassi, dalla Croazia, dalla Grecia e dalla Polonia.

La Giuria, composta da dodici assaggiatori esperti, ha esaminato oltre 280 campioni di formaggio di cui 123 iscritti alla sezione Roma e Lazio e 163 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 1 di Roma città, 4 della provincia, 1 di Frosinone, 3 di Latina, 2 di Rieti e 3 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 20 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso.