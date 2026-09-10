Premio Nobel Parisi a Congresso Fisica nella sessione presieduta dal prof. Magazù

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, tra le personalità più autorevoli della fisica contemporanea, è intervenuto al 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF) con la relazione su invito “Ricordo su Francesco Guerra”, nell’ambito della sessione dedicata a Didattica e Storia della Fisica. Il Congresso, in programma a Firenze dal 7 all’11 settembre 2026 presso il Polo delle Scienze Sociali - Campus Novoli dell’Università degli Studi di Firenze, riunisce studiosi e ricercatori italiani e internazionali e affronta i principali ambiti della fisica contemporanea, dalla ricerca fondamentale alle applicazioni, fino alla didattica e alla storia della disciplina. La Sezione VII -Didattica e Storia della Fisica è presieduta da Salvatore Magazù, professore ordinario di Fisica dell’Università degli Studi di Messina e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA).

Il momento commemorativo dedicato a Francesco Guerra è stato introdotto dallo stesso Magazù, che ne ha tracciato un breve profilo, richiamandone il rilievo scientifico e il ruolo nel panorama della fisica teorica e nella storia della fisica italiana. La parola è quindi passata a Giorgio Parisi, che ha ripercorso aspetti della figura scientifica e umana di Guerra, restituendo il ricordo di uno studioso di grande rilievo e del suo contributo alla ricerca italiana. Il rapporto diretto tra i due ha conferito alla relazione una particolare intensità, facendo emergere il metodo, il rigore, la libertà intellettuale e l’originalità con cui Guerra affrontava i problemi della ricerca. La presenza di Giorgio Parisi e il ricordo di Francesco Guerra, nella sessione coordinata da Salvatore Magazù, hanno rappresentato uno dei momenti di particolare rilievo del 112° Congresso Nazionale della SIF, richiamando l’attenzione sul valore della memoria scientifica e sulla storia della fisica italiana.