La fase di stabilità sarà temporanea: a partire dal 16 settembre una perturbazione proveniente dal Nord Europa determinerà un nuovo peggioramento
Inizio di settimana all'insegna del sole e delle temperature miti su quasi tutta Italia. Dopo le brevi piogge domenicali sulla Sicilia, su quasi tutto il Paese regna la stabilità, complice il passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre. I cui effetti, tuttavia, non sono destinati a durare a lungo: da mercoledì 16 settembre cambia tutto per effetto di una perturbazione atlantica che porterà il maltempo soprattutto sulle regioni del Nord.
Come fa sapere Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, da oggi, lunedì 14 settembre, l'Anticiclone delle Azzorre si espanderà dall'Oceano Atlantico verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Essendo associata a correnti oceaniche, questa area di alta pressione favorirà un clima temperato, a differenza delle masse d'aria più calde di origine africana registrate in precedenza. Questa fase stabile sarà tuttavia temporanea.
I modelli previsionali indicano, a partire da mercoledì 16 settembre, l'arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle regioni settentrionali, in particolare su Alpi e pianure del Nord, per poi espandersi da giovedì pure su settori adriatici.