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Meteo, inizio di settimana col sole ma la svolta è in agguato: da mercoledì arriva il maltempo

La fase di stabilità sarà temporanea: a partire dal 16 settembre una perturbazione proveniente dal Nord Europa determinerà un nuovo peggioramento

Una giornata di sole a Roma - (Fotogramma)
Una giornata di sole a Roma - (Fotogramma)
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14 settembre 2026 | 00.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizio di settimana all'insegna del sole e delle temperature miti ﻿su quasi tutta Italia. Dopo le brevi piogge domenicali sulla Sicilia, su quasi tutto il Paese regna la stabilità, complice il passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre. I cui effetti, tuttavia, non sono destinati a durare a lungo: da mercoledì 16 settembre cambia tutto per effetto di una perturbazione atlantica che porterà il maltempo soprattutto sulle regioni del Nord.

Le previsioni meteo di lunedì 14 settembre: regna l'Anticiclone delle Azzorre

Come fa sapere Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, da oggi, lunedì 14 settembre, l'Anticiclone delle Azzorre si espanderà dall'Oceano Atlantico verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Essendo associata a correnti oceaniche, questa area di alta pressione favorirà un clima temperato, a differenza delle masse d'aria più calde di origine africana registrate in precedenza. Questa fase stabile sarà tuttavia temporanea.

Quanto tornano le piogge

I modelli previsionali indicano, a partire da mercoledì 16 settembre, l'arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle regioni settentrionali, in particolare su Alpi e pianure del Nord, per poi espandersi da giovedì pure su settori adriatici.

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