Neve copiosa, vento e piogge battenti. A portare l'allerta meteo sull'Italia è il ciclone di Natale. Guardando indietro, il 2024 fu caratterizzato da piogge diffuse su Basse Marche, Abruzzo, Molise e tutto il Sud; al Nord niente neve e temperature miti con 13°C anche a Milano. Il 2023 e il 2022 furono due anni decisamente stabili, miti e anche soleggiati, mentre nel 2021 il maltempo caratterizzò il Natale specie di Toscana e Liguria con piogge anche in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna. Ma non fece freddo. Anche il 2020 fu bagnato su Centro-Nord e Campania, ma ancora una volta decisamente mite e autunnale con 12°C anche a Bologna e 16°C a Roma.

Quest’anno, dunque, il 25 dicembre sarà diverso con un bianco Natale sulle Alpi e sugli Appennini. Fino al mattino di domani le regioni raggiunte dalle maggiori precipitazioni saranno quelle di Nord-ovest e quelle della fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio ancora ombrelli aperti al Centro-Nord e neve sulle Alpi di Nord-ovest e sull’Appennino settentrionale, con solo qualche fenomeno isolato all’estremo Sud sottolinea iLMeteo.it.

In sintesi, dopo una Vigilia perturbata su tutto il Centro-Nord e in Campania (con tanta neve sulle Alpi e con l’allerta meteo su alcune regioni), avremo un bianco Natale e poi un Santo Stefano con tempo instabile ma in miglioramento. Vivremo quindi l’ultimo weekend dell’anno con il sole: chi ama la montagna godrà dell’affascinante contrasto “cielo azzurro - manto bianco”, ricordo dei fiocchi della Vigilia e dell’anomalo Santo Natale 2025.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 24 dicembre - Al Nord: piogge diffuse, neve su Alpi e Appennino oltre i 5-800 m. Al Centro: instabile ovunque, meglio in Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge in Campania, più sole altrove.

Domani, giovedì 25 dicembre - Al Nord: piogge diffuse al Nord-Ovest, neve in montagna a bassa quota. Al Centro: instabile su Toscana, Lazio e Marche; neve in Appennino. Al Sud: qualche pioggia specie sulle ioniche.

Venerdì 26 dicembre - Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle Adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.

Tendenza: torna l’alta pressione con prevalenza di sole, ma farà via via più freddo.