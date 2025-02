Il peggioramento più marcato inizierà in serata

In arrivo su gran parte dell'Italia un ciclone nord-atlantico con vento, neve e pioggia. Il peggioramento iniziato nel weekend, dopo una brevissima parentesi di primavera, si ripropone e nelle prossime ore le correnti prefrontali da sud porteranno piogge sparse su gran parte dello Stivale, al mattino più probabili sul versante tirrenico e sul Nord-ovest, nel pomeriggio su tutto il Centro-Nord, con qualche fase più asciutta solo al meridione.

Un peggioramento più marcato inizierà in serata poi, durante la giornata di domani mercoledì 26 febbraio, l’Italia sarà attraversata da un ciclone vero e proprio con pioggia, neve e vento sottolinea iLMeteo.it. Nel dettaglio, il ciclone di mercoledì porterà maltempo al mattino al Centro-Nord con neve fino a 800-1000 metri sulle Alpi e fino a 1200-1300 metri sull’Appennino Settentrionale; le piogge più copiose, fino a 50-60 litri per metro quadrato, sono previste tra Toscana ed Emilia Romagna al mattino, poi dal pomeriggio altri rovesci e locali temporali si diffonderanno al Nord-est e sul basso Tirreno. Il vento soffierà in giornata impetuoso di Maestrale su Sardegna e Sicilia, forte di Bora sull’Alto Adriatico.

Da giovedì 27 febbraio il ciclone si allontanerà con residuo maltempo solo al Sud, ma nel weekend potremmo assistere a un scontro importante: aria mite e umida dal Nord Africa potrebbe scontrarsi con una massa d’aria fredda in discesa dai Balcani. La linea prevista di questo mix instabile, al momento, è tra Lazio e Abruzzo con maltempo forte nel primo weekend di marzo.

Oggi, martedì 25 febbraio - Al Nord: cielo coperto, piogge sparse, specie al Nord Ovest. Al Centro: instabile sulle tirreniche. Al Sud: a tratti piovoso sui settori peninsulari.

Domani, mercoledì 26 febbraio - Al Nord: maltempo su Lombardia sudorientale e Nord Est. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci in Campania, Sicilia e poi Basilicata e Puglia.

Giovedì 27 febbraio - Al Nord: bel tempo. Al Centro: più nubi sulle Adriatiche, piovaschi sulle Marche. Al Sud: residuo maltempo.

Tendenza: temporaneo miglioramento poi nuova perturbazione nel weekend.