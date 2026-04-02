circle x black
Cerca nel sito
 

Prima l'aggressione con spray al peperoncino, poi la coltellata alla schiena: 21enne ricoverato a Genova

E' successo all'alba in via XII Ottobre. Il ragazzo non è in pericolo di vita

Auto della polizia - Fotogramma
Auto della polizia - Fotogramma
02 aprile 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo italiano di 21 anni è stato accoltellato alla schiena, nella zona polmonare, da sconosciuti dopo essere stato aggredito con lo spray al peperoncino. È successo all'alba di oggi, giovedì 2 aprile, a Genova in via XII Ottobre.

CTA

Il giovane, subito soccorso da 118 e Croce Bianca, ha riportato una modesta ferita di circa 5 centimetri, fortunatamente senza emorragie di rilievo ed è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove è stato riscontrato un sospetto pneumotorace con possibile interessamento del polmone sinistro. Dopo i primi accertamenti, è stato portato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a drenaggio e Tac, negativa. I parametri sono buoni e non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Genova news accoltellato alla schiena accoltellato da sconosciuti accoltellato Genova cronaca news
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza