Un ragazzo italiano di 21 anni è stato accoltellato alla schiena, nella zona polmonare, da sconosciuti dopo essere stato aggredito con lo spray al peperoncino. È successo all'alba di oggi, giovedì 2 aprile, a Genova in via XII Ottobre.

Il giovane, subito soccorso da 118 e Croce Bianca, ha riportato una modesta ferita di circa 5 centimetri, fortunatamente senza emorragie di rilievo ed è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove è stato riscontrato un sospetto pneumotorace con possibile interessamento del polmone sinistro. Dopo i primi accertamenti, è stato portato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a drenaggio e Tac, negativa. I parametri sono buoni e non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini.