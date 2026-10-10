E' morto per una forma neuroinvasiva di West Nile l'uomo di 86 anni, ricoverato al Policlinico San Martino di Genova, e il cui caso era stato segnalato da alcuni organi di stampa. Lo conferma la direzione sanitaria dell'ospedale. "Il decesso è stato registrato alle 19.23 di eri, presso la Rianimazione M3 del Monoblocco diretta da Nicolò Patroniti, dove il paziente, senza ulteriori co-morbidità, era stato ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento del quadro clinico. Era stato inizialmente preso in cura dal team della Clinica di Malattie Infettive, diretta da Matteo Bassetti", si legge in una nota.

Bassetti: "I casi gravi sono l'1%"

"È accaduto quanto speravamo non avvenisse - sottolinea Bassetti - si tratta del primo decesso ligure di West Nile e ciò dimostra come questa infezione sia da monitorare con attenzione, tenendo presente che oggi può essere trattata solo con terapie di supporto perché non esistono farmaci specifici e vaccini per contrastarla. Va sottolineato doverosamente che questa malattia solo nell'1% dei casi può presentare forme impegnative tali da portare al decesso. Noi stiamo comunque operando per monitorare la situazione e gestire al meglio i pazienti colpiti".