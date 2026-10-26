circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti, oggi a Roma la protesta di Taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti: "Governo ci incontri"

Le due categorie, per la prima volta unite, chiedono che si apra un dialogo con il governo ma non escludono l'ipotesi sciopero

Protesta taxi-Ncc a Roma - (AdnKronos)
Protesta taxi-Ncc a Roma - (AdnKronos)
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Protesta congiunta di Taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti a Roma contro il caro carburante. Le due categorie, per la prima volta unite, chiedono che si apra un dialogo con il governo ma non escludono del tutto l’ipotesi di uno sciopero in caso non venissero ascoltati. Sul tavolo tre principali richieste: interventi sul credito d’imposta, sgravi fiscali o la possibilità di acquistare il carburante a prezzi calmierati e incentivi ecologici per rinnovare il parco auto.

“Tutte le sigle sindacali, anche quelle che oggi non sono presenti hanno inviato una richiesta di ascolto ed è stata disattesa - afferma Walter Sacco, rappresentante di It taxi che raccoglie circa 15mila tassisti - Lo sciopero quindi non è escluso, Noi stiamo manifestando in maniera pacifica ma se neanche oggi verremo ascoltati - avverte - dovremmo fare un salto per un confronto più duro”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza