Puglia, a Roma "A way of life": la Regione come modello virtuoso di progresso

Si è tenuta a Roma, presso la sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, la quinta edizione di "Puglia. A way of life". Un appuntamento che ha come protagonista una delle Regioni più belle in Italia per stile di vita e sviluppo sostenibile. All'appuntamento è stato presentato il portale "Tutta la Puglia che c'è" che comunica gli impatti e il valore generato dall'azione regionale negli ultimi anni di legislatura. Una crescita, quella della Puglia, da ricercare negli andamenti positivi del turismo, sviluppo economico, attrazione degli investimenti, attività culturali e crescita dell'occupazione, che hanno reso la regione un modello virtuoso di progresso economico e sociale.