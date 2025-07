"La prima cosa che mi viene da pensare è che la parola Puglia, mai come in quest'epoca, riesce ad evocare significati positivi. Essendo pugliese, so cosa significava Puglia qualche decennio fa, ma so anche cosa significhi oggi. L'auspicio è che questo patrimonio non venga disperso ma valorizzato e 'A way of life' significa questo". Così l'architetto e designer, Antonio Romano, durante l'evento dal titolo "Puglia. A way of life", tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli.