Prosegue anche oggi la campagna di attacchi hacker DDoS del gruppo NoName057 ai danni di soggetti nazionali dei settori giustizia, finanziario e trasporti. A quanto si apprende si tratta del quarto giorno di attacchi da parte di attivisti filorussi che hanno attaccato circa 20 siti web italiani del settore finanza e di produzione armi.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è come sempre subito entrata in azione intercettando il traffico anomalo e verificando se si trattasse di un attacco poi, stabilito un possibile impatto, ha avvisato le realtà bersaglio e offerto supporto e consigli di mitigazione.

Gli attacchi hacker sono partiti lunedì, coinvolgendo siti italiani di aeroporti e di trasporto pubblico. Martedì erano stati coinvolti siti web istituzionali italiani, delle forze di polizia e del trasporto pubblico. Ieri erano stati coinvolti circa 20 siti web italiani del settore finanza e di produzione armi. Oggi è stata invece la volta dei settori giustizia, finanziario e trasporti.