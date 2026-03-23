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Roma, ragazza in pigiama senza vita davanti a un liceo

Il corpo è stato trovato da alcuni operai in via della Fisica all'Eur

Carabinieri e ambulanza, repertorio (Fotogramma)
Carabinieri e ambulanza, repertorio (Fotogramma)
23 marzo 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corpo di una ragazza, scalza e vestita solo di un pigiama, è stato trovato privo di vita, questa mattina, nel perimetro laterale del liceo Vivona in via della Fisica, all'Eur. La segnalazione, intorno alle 8.15, è partita da alcuni operai che, impegnati per lavori di ristrutturazione, hanno trovato la vittima a terra, ai piedi una scala antincendio dalla quale si sarebbe lanciata. Al momento sono in corso le indagini per risalire all'identità della giovane, anche attraverso la comparazione con un'altra donna la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti.

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omicidio ragazza morte
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