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Report, i giornalisti: "Non abbiamo sfiduciato Ranucci né chiesto la rimozione"

La nota della redazione: "In questi mesi è stata alimentata la narrazione di una redazione spaccata, divisa tra traditori e collaborazionisti. Non è così"

Sigfrido Ranucci - (Fotogramma)
Sigfrido Ranucci - (Fotogramma)
10 ottobre 2026 | 17.24
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

"Nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione". Lo afferma in una nota la squadra di Report, all'indomani della decisione del Tribunale del Lavoro di Roma che ha rigettato il ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione del programma d'inchiesta di Rai3. "Report non prende ordini dalla politica", aggiungono i giornalisti del programma.

"Con l'ordinanza del Tribunale di Roma si chiude una vicenda che per tutti noi è stata dolorosa. In questi mesi è stata alimentata la narrazione di una redazione spaccata, divisa tra traditori e collaborazionisti. Non è così", proseguono. "Alle polemiche risponderemo come abbiamo sempre fatto: con le inchieste".

"Già a giugno, prima dello scandalo Lavitola - sottolinea la squadra di Report in una nota - il gruppo degli inviati aveva proposto di affiancare a Sigfrido due coautori nella gestione del programma. La proposta, tuttavia, non aveva avuto seguito. Poi a luglio tutta la squadra aveva avanzato una nuova proposta che prevedeva due coautori al suo fianco e un coordinamento della redazione e degli inviati. L'abbiamo discussa e votata in assemblea, alla luce del sole, quasi all'unanimità. Lo scopo era uno solo: non lasciarlo solo nel momento più difficile e mettere in prima linea la squadra, a protezione del programma".

"Quella proposta - prosegue la squadra del programma - non è stata accolta e forse non è stata compresa. Ma nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione. Le decisioni sulla conduzione le ha prese l'azienda e ci siamo battuti perché non fosse minacciata l'autonomia e l'indipendenza del nostro lavoro. Report non prende ordini dalla politica, né da chi ha chiesto di cambiarlo né da chi lo difende. Report non è influenzabile da poteri più o meno forti ne' da gruppi di interesse. È sempre stato un lavoro collettivo e continuerà a esserlo. Alle polemiche risponderemo come abbiamo sempre fatto: con le inchieste", conclude la squadra del programma di Rai3.

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