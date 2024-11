Rapinarono il calciatore Davide Neres mentre rientrava in hotel al termine della partita Napoli-Parma: 3 arresti. In carcere sono finiti Gianluca Cuomo, Giuseppe Vitale e Giuseppe Vecchione, rispettivamente di 30, 24 e 34 anni.

Grazie all'acquisizione di alcuni filmati, i carabinieri hanno ricostruito l'uscita di Neres a bordo del van mentre lascia lo stadio Maradona poco dopo la mezzanotte. Una persona in sella a uno scooter, armato di pistola, segue il minivan e compie la rapina, rompendo il finestrino in una strettoia e facendosi consegnare un orologio Patek Philippe da 107mila euro per poi darsi alla fuga. La svolta nelle indagini è arrivata quasi subito, perché l’auto che recupera i rapinatori è intercettata poiché ritenuta utilizzata da affiliato al clan Iadonisi.