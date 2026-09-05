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Bologna, 23enne rapito e colpito con un machete: chiesto riscatto, arrestati 3 sequestratori

L'episodio è probabilmente legato ad ambienti legati al traffico e al consumo di sostante stupefacenti

Una volante - Fotogramma
Una volante - Fotogramma
05 settembre 2026 | 11.37
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Un 23enne è stato liberato dalla Squadra Mobile di Bologna, dopo un blitz a San Lazzaro di Savena. Del giovane si erano perse le tracce dalla sera precedente, quando la fidanzata e un amico avevano segnalato alla polizia l'improvvisa interruzione dei contatti e la richiesta, sospetta, di comunicare solo tramite applicazioni difficilmente intercettabili.

Il racconto dell'amico

Durante i contatti notturni, il ragazzo ha riferito all'amico di essere stato rapito, caricato con la forza su un mezzo, legato con fascette, picchiato e portato in un casolare isolato "in mezzo ai boschi". La liberazione sarebbe stata subordinata al pagamento, in contanti, di una somma significativa. Le prime indagini hanno portato gli investigatori a San Lazzaro, dove i sequestratori hanno chiesto di lasciare uno zainetto con il denaro in aperta campagna. La Squadra Mobile ha seguito ogni movimento dei rapitori.

Il blitz e la liberazione

Il 23enne è stato rintracciato, mentre veniva trasportato in auto da uno dei presunti sequestratori, immediatamente bloccato e arrestato. Le attività successive, proseguite per tutta la giornata, hanno portato all'individuazione e all’arresto di altri due complici.

A finire in manette tre giovani: un 23enne moldavo, un 20enne italiano e un minorenne italiano. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 31 giorni, causate anche da colpi inferti con un machete, fortunatamente utilizzato dal lato non tagliente. La Procura di Bologna (Dda) e quella per i Minorenni stanno approfondendo il contesto in cui è maturato il sequestro, presumibilmente collegato al traffico e al consumo di stupefacenti.

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