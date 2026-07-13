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Recuperata la collana in oro e pietre rubata alla statua della Madonna del Carmelo

Recuperata la collana in oro e pietre rubata alla statua della Madonna del Carmelo
13 luglio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane di vent'anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza, nel Cosentino, per il furto aggravato di una collana in oro e pietre preziose appartenente alla statua della Madonna del Carmelo nella Cattedrale 'San Nicola di Mira' dell'Eparchia di Lungro. La statua era stata portata in processione, appena poco prima del fatto, lungo le vie della cittadina arbereshe. I carabinieri, intervenuti subito sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini e analizzato le immagini dell'impianto di videosorveglianza della Cattedrale, riuscendo in breve tempo a identificare il presunto colpevole. I militari hanno rintracciato e arrestato il giovane nel Comune di San Lorenzo del Vallo, recuperando la refurtiva precedentemente venduta a un'altra persona del posto, quest'ultima denunciata per ricettazione. La collana è stata subito restituita all'Eparca di Lungro. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.

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furto oro pietre preziose arresto
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