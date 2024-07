Erano avvolti in un lenzuolo. A scoprirli è stata la polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre

Due feti, avvolti in un lenzuolo, sono stati trovati in un armadio nella casa di una giovane di 24 anni a Reggio Calabria. A scoprirli è stata la polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre. Sul caso indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria. Da chiarire se i due neonati siano nati già morti.