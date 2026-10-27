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Reggio Emilia, tenta di violentare addetta pulizie in centro commerciale: arrestato 22enne

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, era stato già arrestato a inizio anno per il reato di tentata rapina e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora

Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
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27 ottobre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno arrestato un 22enne egiziano in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa ieri dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, era stato già arrestato a inizio anno per il reato di tentata rapina e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Reggio Emilia. Qualche giorno fa, un’addetta alle pulizie all’interno di un noto centro commerciale di via Kennedy segnalava che, mentre si trovava all’interno dei bagni, veniva avvicinata da un uomo che tentava nei suoi confronti un approccio sessuale, senza riuscirci grazie alla pronta reazione della vittima che, urlando e attirando l’attenzione, riusciva a mettere in fuga l’aggressore.

Dalle indagini degli agenti della questura di Reggio Emilia, l'uomo è stato riconosciuto proprio nel 22enne egiziano che è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentata violenza sessuale nonché per la violazione della misura cautelare cui è sottoposto. In considerazione delle condotte del 22enne, il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto con quella dell'arresto.

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