Regioni, Fedriga: "Da questo Festival proposte per Paese del Futuro"

"Nella mia relazione sottolineo l’importanza di un’alleanza tra le istituzioni del Paese che, pur se con punti di vista diversi, devono trovare una comunità di intenti sugli assetti strategici dell’Italia. Da questo Festival delle Regioni mi aspetto proposte per il Paese del Futuro”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, in occasione del Festival “L’Italia delle Regioni”, la manifestazione promossa a Venezia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto.