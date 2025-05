Lancio di bottiglie e petardi contro la polizia, che carica e usa idranti. Scontri oggi, 17 maggio, al corteo non autorizzato organizzato dall’area antagonista a Milano, per protestare contro il Remigration summit. I manifestanti, alcune centinaia, con passamontagna e caschi hanno imboccato via Leopardi, cercando di raggiungere l’ingresso sul retro della stazione Cadorna. Lì hanno iniziato a lanciare bottiglie e petardi all’indirizzo delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa, che hanno risposto con una carica e con gli idranti.