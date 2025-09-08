circle x black
Cerca nel sito
 

Remigrazione, pdl più vicina. A ottobre il comitato per le firme

La destra radicale si compatta contro l'immigrazione, presentata alla festa di CasaPound a Grosseto la nuova proposta di legge con Rete dei Patrioti, Brescia ai Bresciani e VFS

Remigrazione, pdl più vicina. A ottobre il comitato per le firme
08 settembre 2025 | 23.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La destra radicale si compatta contro l'immigrazione. E' stata presentata sabato alla festa di Casapound a Grosseto la proposta di legge supportata, oltre che dal movimento di Gianluca Iannone, anche da altre tra le realtà più rilevanti della destra radicale italiana, come Brescia ai Bresciani, Rete dei Patrioti e VFS. Sotto il titolo “Remigrazione e riconquista”, l'iniziativa punta ad "avviare azioni in tutta Italia tramite banchetti fisici e raccolte online per raggiungere le 50mila firme necessarie alla presentazione in Parlamento" della pdl. E il primo passo concreto, imminente, sarà la costituzione di un comitato ufficiale che coordinerà le attività e tutte le procedure necessarie.

La proposta di legge, spiegano i promotori, si fonda su dieci punti principali: "maggior controllo dei flussi migratori; confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che sfruttano l’immigrazione; espulsione immediata degli irregolari che commettono reati; istituzione della Remigrazione; patto di remigrazione volontaria; creazione di un fondo nazionale per la remigrazione; stop alle Ong del traffico migratorio; abolizione dell’attuale decreto flussi del Governo Meloni; ritorno degli italo-discendenti; creazione di un fondo per la natalità e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido".

"Con questa iniziativa - ha detto Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia - vogliamo dare una risposta concreta a un tema che la politica continua a ignorare. La remigrazione non è uno slogan ma un progetto reale che mette al centro gli italiani e il futuro della nostra nazione. A ottobre presenteremo ufficialmente il comitato Remigrazione e riconquista in un evento aperto a tutti, perché questa battaglia deve diventare patrimonio collettivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
remigrazione casapound pdl remigrazione destra immigrazione Rete dei Patrioti Vfs casapound
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza