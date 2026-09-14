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Ricerca, Bernini: "Su longevità creare infrastruttura eccellenze italiane e collaborazione italo straniera﻿"

Il ministro in un’intervista esclusiva alla rivista online dell’Eurispes

Anna Maria Bernini - Fotogramma
Anna Maria Bernini - Fotogramma
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14 settembre 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
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“Con il professor Valter Longo abbiamo già cominciato a lavorare su una serie di iniziative comuni. Apprezzo il lavoro del professor Longo, l’ho inserito nelle infrastrutture di ricerca su cui noi stiamo lavorando da quattro anni a questa parte e vorrei andare anche oltre, ossia creare un’infrastruttura definitiva che metta insieme tutte le grandi eccellenze italiane e di collaborazione italo straniera sulla longevità, sull’invecchiamento, sugli stili di vita, in un centro sull’invecchiamento e sulla longevità che sia esso stesso un centro unico di eccellenza". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, Ministro dell'università e della ricerca, in un’intervista esclusiva alla rivista online dell’Eurispes - Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali realizzata da Antonio Alizzi, a margine della tavola rotonda su 'Longevità e Istituzioni' a cui ha preso parte a Cervia.

Il punto di partenza indicato dal ministro Bernini è Age-It (Ageing Well in an Ageing Society), il partenariato di ricerca finanziato nell’ambito del Pnrr e coordinato dall’Università di Firenze. “Age-It quindi è il nucleo, la culla, da cui nascerà quell’infrastruttura di ricerca fondamentale dedicata all’invecchiamento e alla longevità”, ha spiegato Bernini.

Age-It riunisce Università, enti di ricerca e imprese nello studio dell’invecchiamento: dai suoi meccanismi biologici alle conseguenze cliniche, demografiche e sociali. Il centro prospettato da Bernini darebbe continuità a questa collaborazione, integrando anche la ricerca su nutrizione, attività fisica e stili di vita. Assieme a Bernini, alla tavola rotonda 'Longevità e Istituzioni' hanno partecipato lo stesso professor Longo, l’amministratore delegato della Fondazione Valter Longo, Antonluca Matarazzo, la vice presidente del Senato, Mariolina Castellone. Dal confronto tra il ministro e quest’ultima è emersa la volontà di intensificare la collaborazione tra le Istituzioni su questi temi, convergendo ora sul progetto. Un impegno comune che, su un tema di interesse per l’intero Paese, supera le distinzioni tra orientamenti politici.

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Longevità Invecchiamento Eccellenze italiane Collaborazione italo straniera Pnrr Age It
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