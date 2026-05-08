Rieti, 'Laboratorio di partecipazione' con il ministro Calderone organizzato da Comune e Asm

'Rieti, laboratorio di partecipazione. La Legge n. 76/2025 e le opportunità per il territorio': questo il titolo dell’evento che Comune di Rieti e Asm Rieti hanno organizzato per approfondire il percorso di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale avviato dall’azienda reatina. L’appuntamento, in programma oggi, venerdì 8 maggio, alle ore 10.30, presso la sede Asm di via Dona-tori di Sangue 7, vedrà la partecipazione del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

I saluti istituzionali saranno del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, del consigliere regionale del Lazio, Michele Nicolai, e del questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini. Seguiranno gli interventi del segretario confederale della Cisl, Giorgio Graziani, del segretario generale della Ugl, Francesco Paolo Capone, e del direttore generale dell’Università 'RomaTre', Alberto Attanasio.

Il Comune di Rieti, attraverso l’azienda in house Asm Rieti, è modello di partecipazione dei lavoratori a livello nazionale: recentemente, infatti, è stato eletto un rappresentante dei lavoratori all’interno del Cda aziendale, tanto da ottenere il 'bollino' del Cnel insieme a Generali e Forlì Ambiente Società Cooperativa. L’evento è organizzato con il patrocinio della Camera dei deputati.