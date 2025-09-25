circle x black
Risponde a un annuncio di lavoro ma viene violentata, un arresto a Ragusa

In manette un 58enne con precedenti analoghi

Carabinieri - Fotogramma /Ipa
25 settembre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
Ha risposto ad un annuncio di lavoro, pubblicato su un noto portale, per svolgere le pulizie in alcuni appartamenti affittati a turisti, ma quando si è recata sul posto è stata violentata. La vittima è una donna di 28 anni che, dopo la violenza, è caduta in uno stato di afflizione tale da indurla a comportamenti autolesionistici. Le indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia della donna che aveva confidato la violenza subita al proprio medico curante e a un familiare, hanno portato all'arresto dell'uomo, un 58enne ragusano, con precedenti analoghi.

