"Non vogliamo bambini". Una chiara dichiarazione d'intenti da parte di un ristorante di Gerno di Lesmo, in provincia di Monza, sta facendo molto discutere sul web. In un post pubblicato sui propri canali social, il titolare del locale ha fatto sapere di voler diventare la prima struttura "child free", ovvero, appunto, senza bambini, d'Italia, chiedendo poi al popolo del web cosa ne pensasse.

Le reazioni, però, sono state decisamente negative. Il post è diventato virale e la pubblicità per il locale non è stata di certo delle migliori, tanto che lo stesso ristorante ha pubblicato nei commenti una precisazione: "Visto che questo video ha generato una discussione enorme, precisiamo una cosa per chi arriva qui adesso. Non odiamo i bambini, non abbiamo nulla contro le famiglie e non stiamo invitando nessuno ad averne".

"Hostaria 2.0 è un ristorante di appena 26 posti, con una proposta gastronomica e un tipo di servizio pensati per un’esperienza adulta e tranquilla. Non abbiamo seggioloni, menù bambini, spazi gioco o servizi dedicati ai più piccoli", ha scritto il ristorante, "per questo abbiamo scelto di rivolgerci a una clientela adulta e di comunicarlo chiaramente prima della prenotazione, anziché creare situazioni spiacevoli una volta che una famiglia è già arrivata al ristorante".

"È unascelta che può piacere oppure no, e il confronto è assolutamente benvenuto. Ma trasformare una scelta di posizionamento del nostro ristorante in 'odio verso i bambini e le famiglie' significa attribuirci qualcosa che non abbiamo mai detto né pensato. Poi continuate pure a discutere: a giudicare dai commenti, l’argomento qualche opinione la suscita", ha concluso il ristorante.