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Rogliani (Sip): "Condizione respiratoria e ambiente vanno di pari passo"

"Innovazione tecnologica rilevante nell’approccio terapeutico"

Paola Rogliani - (Adnkronos)
Paola Rogliani - (Adnkronos)
11 giugno 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando si parla di salute respiratoria non possiamo prescindere da tutto ciò che respiriamo. L'apparato respiratorio è a diretto contatto con l'ambiente, per cui disgiungere la salute respiratoria da quella ambientale sarebbe sbagliato. E infatti, questo apparato rappresenta benissimo il paradigma del concetto di One health, cioè l'interazione tra salute e ambiente. Un legame che ci impone di avere un atteggiamento onnicomprensivo nell'approccio alle condizioni respiratorie, partendo sicuramente dalla prevenzione e dall'attenzione all'ambiente”. Lo ha detto la presidente della Società italiana di pneumologia (Sip), Paola Rogliani, nel corso del convegno 'Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato oggi alla Camera dei deputati da Chiesi Italia per promuovere un dialogo sinergico tra le istituzioni e il mondo scientifico, con l’obiettivo di definire strategie sostenibili nella gestione delle patologie respiratorie croniche e per il futuro orientamento delle politiche sanitarie.

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In questo contesto, "l'innovazione tecnologica è un aspetto rilevante nell'approccio alle condizioni respiratorie, perché la sostenibilità riguarda da vicino anche l'innovazione - conclude la presidente Sip - È un tema di grande rilievo che parte dai dispositivi inalatori che utilizziamo nel trattamento dei pazienti, ma che include anche gli smart inhaler e la tecnologia applicata al monitoraggio clinico. Tutto questo aiuta a migliorare l'approccio terapeutico e, in ultima analisi, la salute respiratoria stessa".

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salute malattie respiratorie ambiente sip società pneumologia
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