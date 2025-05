Roma, 86nne travolge in auto tavoli ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste

Almeno 5 persone ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita

Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati. Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite ma - a quanto apprende l’Adnkronos - nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e ambulanze. Sconosciute al momento le cause che hanno portato l’auto dell’anziana signora a salire sul marciapiede e a colpire diversi tavoli del ristorante, prima di arrestare la sua corsa.

La signora ai primi soccorritori è apparsa smarrita e sotto choc. Terrorizzati i clienti del ristorante. “Siamo vivi per miracolo”, dice in lacrime una giovane donna incinta di 8 mesi che era seduta al ristorante con il marito e un bambino molto piccolo, fortunatamente a un tavolo a fianco di quelli colpiti dalla macchina dell’anziana. L’auto ha travolto i tavoli dopo aver superato in corsa un alto marciapiede che, forse, potrebbe averne attutito la velocità.