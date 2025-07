Torna a Roma, nell’ultimo weekend di settembre, l’evento che celebra le “eccellenze su ruote” e che porta nella Capitale le aziende, gli artigiani e gli artisti più amati dagli appassionati. L’appuntamento con la 9ª edizione di Eternal City Motorcycle Show è segnato per sabato 27 e domenica 28 settembre nel cuore della Capitale, più precisamente all’Eur, nella spettacolare location della Nuvola di Fuksas al Roma Convention Center. Oltre alla tradizionale esposizione dei prodotti per gli amanti delle due ruote, arricchiscono la manifestazione attività, ospiti internazionali, mostre d’arte, concorsi di personalizzazione, abbigliamento e accessori di ogni tipo. Nella parte esterna il pubblico potrà trovare le prove delle moto e gli street food, con iniziative come i ride serali nelle strade più rappresentative di Roma.

Sono oltre 300 gli espositori che accoglieranno più di 25.000 visitatori nei 30.000 mq di superficie occupata. I modelli disponibili per le prove su strada sono oltre 300 e nella scorsa edizione hanno registrato il record di 3.500 prove dei nuovi modelli delle Case motociclistiche, che saranno più di 20, tra cui: Aprilia, BMW Motorrad, BSA, CF Moto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, TVS, SYM, Yamaha.

Al debutto, poi, Workshop Legends, la nuova area dedicata alle eccellenze internazionali e ai migliori preparatori di tutto il mondo, con moto personalizzate dai top atelier, officine e garage che hanno fatto la storia dei generi café racer e scrambler. Di primissimo livello i custom builder che hanno già aderito all’iniziativa: ci sarà uno degli atelier più influenti del movimento asiatico Cherry’s Company dal Giappone; dal Regno Unito il pubblico potrà incontrare la leggendaria firma di Autofabrica, dalla Spagna arriva Pepo di XTR e, dalla Francia Cevennes Retro Motors. L’evento, inoltre, sarà supportato dal noto blog australiano Pipeburn, che darà visibilità mondiale alle moto esposte. Anche il “made in Italy” farà parte della partita con le officine Officine Rossopuro, Plan B, Fuchs Workshop e Emporio Elaborazioni.

L’edizione 2025 dell’Eternal City Motorcycle Show si arricchisce anche di una novità destinata a catalizzare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori: il nuovo concorso Killer Bagger Contest, il primo spazio ufficiale interamente dedicato alle Performance Bagger, segmento proveniente da oltreoceano e in rapida ascesa nel panorama internazionale. Per la prima volta, all’interno della manifestazione romana prenderà vita un contest pensato per celebrare le bagger sportive, moto dalla vocazione touring reinterpretate in chiave racing sia nelle linee che nelle prestazioni.

Altra novità della prossima edizione, una vera e propria ondata di urban e street culture, con diverse attività dedicate al mondo della strada e dell’underground. È prevista anche una parata con centinaia di skater pronti a riempire le strade della Capitale per il “Green Skate Day”. Sarà allestita una rampa “wood wave” e organizzato un contest di surf skate per gli appassionati di skateboard e longboard. Eternal City ospiterà anche un torneo di street basket 3vs3. Non mancheranno graffiti e artisti dell’aerografo e sessioni di live painting, naturalmente musica e un’atmosfera senza precedenti.

Riconfermata la tradizionale esposizione chiamata Colosseum Chopper Show, dedicata alle moto vintage dalle lunghe forcelle. Per gli appassionati di motorini, scooter e moped elaborati ci sarà anche quest’anno il folcloristico Kick Start. Anche le quattro ruote saranno protagoniste con il format Autorama, che mette sotto i riflettori le automobili americane, gli hot rod e le macchine custon, iniziativa promossa dai car club Portoricano e Rumblers.