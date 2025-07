Ancora spari al Quarticciolo, a Roma. E' accaduto oggi 9 luglio tra la gente in strada e le auto in coda tra via Molfetta e viale Palmiro Togliatti. Nel corso della sparatoria due persone, entrambe straniere, risultano ferite. Soccorse dai sanitari del 118, sono state portate in ospedale.

Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina, che chiamati da alcuni testimoni hanno raggiunto un'Audi bianca in fuga fermando i due uomini a bordo, entrambi italiani. La loro posizione è al vaglio. L'auto non risulta rubata.

“Oggi ennesima dimostrazione che c’è un problema serio al Quarticciolo: a distanza di due giorni abbiamo avuto due episodi di sparatorie a discapito dei residenti che abitano questo quartiere e che non possono essere più ostaggio di queste azioni criminali”, dice all'Adnkronos Riccardo Francisci, presidente dell’associazione ‘Semi di luce’, che si occupa di rigenerazione e contrasto alla droga e al degrado al Quarticciolo.

“C’è bisogno di un intervento chiaro, diretto e deciso da parte delle istituzioni. I cittadini sono stanchi e vogliono tornare a vivere il quartiere”, aggiunge Francisci che è anche responsabile dell’associazione ‘Does’ di Protezione civile al Quarticciolo. E annuncia: “A settembre pianteremo la panchina della legalità proprio in una piazza di spaccio, per dimostrare che il quartiere è fatto di brave persone”.