Era in sosta non lontano da piazza Risorgimento

Un'auto a gpl in sosta su via Cola di Rienzo, non lontano da piazza Risorgimento a Roma, ha preso fuoco pochi minuti fa. Immediato l'intervento della polizia di Roma Capitale e dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessun passante è rimasto ferito.